Entretiens Poutine-Erdogan: points clés

Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont discuté de coopération économique lors d'une conversation téléphonique, selon le Kremlin et la chancellerie du... 24.11.2024, Sputnik Afrique

international

vladimir poutine

recep tayyip erdogan

turquie

diplomatie

La coopération économique et certains dossiers internationaux et régionaux ont été au centre d'un entretien téléphonique entre les Présidents russe et turc, a annoncé le Kremlin.Plusieurs sujets internationaux et régionaux ont également été abordés.Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie entendait élargir ses échanges commerciaux et intensifier la coopération avec Moscou dans différents domaines, selon la chancellerie du Président turc.Le Président russe avait déjà rencontré son homologue turc lors du sommet des BRICS de Kazan, le 23 octobre. Leur entretien avait notamment porté sur la création d'un hub gazier international en Turquie.

turquie

2024

vladimir poutine, recep tayyip erdogan, turquie, diplomatie