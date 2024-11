https://fr.sputniknews.africa/20241124/ces-pays-sont-les-plus-prosperes-dafrique-1069388095.html

Ces pays sont les plus prospères d'Afrique

L'Algérie fait partie des trois pays les plus prospères du continent, selon une étude de la plateforme HelloSafe. 24.11.2024, Sputnik Afrique

Maurice, les Seychelles et l'Algérie sont les pays africains les plus prospères, selon le HelloSafe Prosperity Index, qui combine des indicateurs de la Banque mondiale (BM) et du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD).Ces trois pays bénéficient d'une stabilité économique accrue, d'un PIB par habitant supérieur et d'un développement humain plus avancé, selon le rapport.D'autres pays comme l'Égypte peuvent compter sur leurs ressources naturelles.Les pays les plus prospères du continent selon cette étude sont:

