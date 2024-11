https://fr.sputniknews.africa/20241124/au-congo-des-zones-rurales-passent-a-la-3g-1069385215.html

Au Congo, des zones rurales passent à la 3G

Grâce au partenariat entre MTN Congo et le Projet d’Accélération de la Transformation Numérique (PATN), 76 localités vont bénéficier de la connexion 3G. 24.11.2024, Sputnik Afrique

Les représentants de la société congolaise de téléphonie mobile et du PATN ont signé, le 19 novembre à Brazzaville, un contrat visant à améliorer l’accès "aux services des télécommunications et de l’économie numérique pour les populations vivant dans les zones rurales", selon l'agence congolaise d'information. Le projet, estimé à plus d’un milliard de Fcfa (environ 1,6 million USD), concerne les départements de la Likouala, du Kouilou, du Niari, de la Bouenza, du Pool, des Plateaux, de la Cuvette-ouest et de la Cuvette centrale. "Je vois dans la signature de ce contrat, bien plus qu’un acte administratif, notre détermination à moderniser les infrastructures numériques, à améliorer l’accès à des services de communications électroniques fiables, et à connecter les zones les plus reculées de notre territoire", a déclaré à ce propos le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique.

