Une puissante onde de choc atteint la Terre après la collision de cinq galaxies

Une puissante onde de choc atteint la Terre après la collision de cinq galaxies

Cinq galaxies sont entrées en collision, produisant une puissante onde de choc qui a atteint la Terre, selon des scientifiques britanniques. 23.11.2024, Sputnik Afrique

Le phénomène, observé par une équipe d'astronomes britanniques, a eu lieu dans le Quintette de Stephan, situé à près de 290 millions d'années-lumière de la Terre.Selon les scientifiques, la galaxie NGC 7318b, se déplaçant à 3,2 millions de km/h, est entrée en collision avec quatre autres galaxies, générant une onde sonore comparable à celle d'un chasseur à réaction, selon l'article publié dans le Monthly Notices of the Royal Astronomical Society."Au fond, c'est un champ de débris spatiaux. […] 'Le nouveau perturbateur', NGC 7318b, l'a percuté, enflammant le plasma et le gaz. […] Cela dit, il a probablement lancé le processus de formation des étoiles", explique Marina Arnaudova, astrophysicienne de l'université de Hertfordshire, dans Live Science.

