Musk: "Les États-Unis foncent tout droit vers la faillite"

Elon Musk a averti que "les États-Unis foncent tout droit vers la faillite" en commentaire du post du département de l'Efficacité gouvernementale (DOGE)... 23.11.2024, Sputnik Afrique

En 2023, les dépenses américaines s'élèvent à plus de 6.000 milliards de dollars, tandis que les recettes ne dépassent pas 4.500 milliards. La dernière fois qu'un excédent budgétaire a été enregistré aux États-Unis remonte à 2001, selon l'instance.Donald Trump, après avoir remporté la présidentielle, a promis de nommer Musk à la tête du DOGE. Le patron de Tesla et SpaceX s'est déjà engagé à réduire les dépenses de l'État de 2.000 milliards de dollars.Selon le FMI, d'ici la fin de l'année, la dette US atteindra 121 % du PIB. Sous Biden, elle est passée de 28.000 milliards à 34.500 milliards de dollars.

