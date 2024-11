https://fr.sputniknews.africa/20241123/lunion-africaine-salue-les-efforts-de-ce-pays-pour-eliminer-les-mines-datant-de-lepoque-coloniale-1069373446.html

L'Union africaine salue les efforts de ce pays pour éliminer les mines datant de l'époque coloniale

Le Zimbabwe a détruit plus de 209.000 mines anti-personnel, il a ainsi fait de grands progrès pour se débarrasser de cet héritage du régime colonial rhodésien... 23.11.2024, Sputnik Afrique

Le Zimbabwe continue d'œuvrer pour éliminer les mines antipersonnel datant du régime colonial rhodésien, a déclaré l'ambassadeur de l'Union Africaine pour les affaires politiques, la paix et la sécurité, Limam El Jalil, lors d'une réunion avec la ministre zimbabwéenne de la Défense, Oppah Muchinguri-Kashiri, relate The Herald.La mission s'était déjà rendue dans le pays en 2019, pour évaluer la mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel dans les pays africains.Depuis 1982, le Zimbabwe avait neutralisé 209.430 mines antipersonnel placées entre 1976 et 1979, selon le Zimbabwe Mine Action Centre (ZIMAC). D'après The Herald, 18,3 kilomètres carrés du territoire du pays sont encore couverts de mines.

