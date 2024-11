https://fr.sputniknews.africa/20241123/lethiopie-ouvre-une-exposition-miniere-et-technologique-mintex-2024-1069377930.html

L'Éthiopie ouvre une exposition minière et technologique MINTEX 2024

L'Éthiopie ouvre une exposition minière et technologique MINTEX 2024

L'Éthiopie s'est engagée à maximiser les bénéfices de ses ressources minérales, a déclaré le Président éthiopien Taye Atske Selassie lors de l'ouverture de la

Le dirigeant éthiopien a évoqué le potentiel minéral important du pays et les efforts du gouvernement. MINTEX 2024 qui se tient du 23 au 26 novembre à Addis-Abeba, accueille des sociétés minières nationales et internationales, des investisseurs, des institutions financières, des universitaires et des diplomates. L'exposition vise à attirer les investissements en mettant en valeur le potentiel du secteur et en offrant aux entreprises nationales un accès au marché international.

