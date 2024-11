Les forces ukrainiennes perdent deux chars Leopard allemands et un chasseur MiG-29 en 24 heures

Le groupement Ouest a amélioré sa situation tactique. Cinq brigades ukrainiennes ont été frappées et trois contre-attaques repoussées. L'armée de Kiev a perdu 410 militaires, mais aussi un obusier M198 américain et un obusier Melara Mod 56 italien. Quatre dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Sud a continué à avancer dans les profondeurs de la défense ennemie. Il a frappé cinq brigades ennemies et repoussé une contre-attaque. Les forces ukrainiennes ont perdu 490 hommes, un véhicule blindé de transport de troupes M113 et un obusier M119, tous deux américains. Un lance-roquette multiple RAK-SA-12 croate, un obusier FH-70 britannique et un dépôt de munition ont aussi été détruits.