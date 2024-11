https://fr.sputniknews.africa/20241123/le-ghana-et-la-gambie-seraient-sur-le-point-dintroduire-le-roaming-gratuit-1069377335.html

Le Ghana et la Gambie seraient sur le point d’introduire le roaming gratuit

Les négociations sont en cours, et un protocole d'accord serait signé prochainement, selon le média Digwatch. La mise en œuvre complète de la réglementation... 23.11.2024, Sputnik Afrique

Propulsée par la CEDEAO, l'initiative de libre-itinérance vise à réduire les coûts des télécommunications et à renforcer les liens économiques et sociaux entre les pays ouest-africains.En février, le Ghana avait signé un accord similaire avec la Côte d’Ivoire. En juillet, le roaming gratuit a été introduit entre le Ghana et le Bénin. En octobre, un accord tripartite a été signé entre le Ghana, le Togo et le Bénin. Cette semaine le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé d’abolir les frais de roaming. Les appels téléphoniques, textos et Internet seront accessibles sans surcoût à partir de janvier 2025.

