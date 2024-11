https://fr.sputniknews.africa/20241123/le-benin-autorise-lexportation-de-certains-produits-vers-le-niger-1069368062.html

Le Bénin autorise l’exportation de certains produits vers le Niger

Le Bénin a décidé d'assouplir les restrictions imposées à la circulation de certaines marchandises destinées au Niger. 23.11.2024, Sputnik Afrique

La note, signée par le directeur général adjoint des douanes, précise que les produits tels que le riz, les conserves et l'huile peuvent désormais être librement exportés vers le Niger.En revanche, les produits alimentaires locaux tels que le maïs, le mil et le sorgho sont toujours soumis à une interdiction de sortie afin de préserver les réserves nationales et la sécurité alimentaire du Bénin, selon le document.Outre ces assouplissements, les douanes béninoises insistent sur l'importance de faciliter la circulation des personnes dans les deux sens et de permettre l'entrée des marchandises en provenance du Niger.

