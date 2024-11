https://fr.sputniknews.africa/20241123/laes-demontre-quil-est-possible-de-se-passer-des-organisations-sous-regionales-1069369620.html

L’AES démontre qu’il est possible de "se passer" des organisations sous-régionales

L’AES démontre qu’il est possible de "se passer" des organisations sous-régionales

Sputnik Afrique

Joint par Sputnik Afrique, Youssouf Adam Abdallah, spécialiste tchadien en sécurité internationale, analyse la nouvelle architecture sécuritaire dans les pays

"Il n'est un secret pour personne aujourd'hui que la CEDEAO et beaucoup d'autres organisations sous-régionales de l'Afrique subsaharienne ont simplement failli à leurs missions régaliennes. Ces organisations sont souvent à la solde de l'Occident et exécutent à la lettre les recommandations de ces derniers", développe Youssouf Adam Abdallah.L’expert évoque la coopération de l’AES avec la Russie. À l’inverse de partenaires précédents, qui "poussent sciemment à l'instabilité et à l'insécurité permanente", Moscou "aide les États de l'AES et tous les potentiels partenaires d'ailleurs à renforcer la souveraineté, leur propre sécurité, leur propre économie". Youssouf Adam Abdallah salue "une gestion efficace et efficiente de la logistique militaire" des pays de l’AES, qui vivent d’ailleurs une "grande révolution": "Je crois fermement que ce modèle de dispositif sécuritaire pourra convenir aux autres États africains malmenés et pris au dépourvu par les partenaires toxiques".

