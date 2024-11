https://fr.sputniknews.africa/20241123/la-nouvelle-architecture-securitaire-de-laes-sera-une-reponse-efficace-a-la-menace-djihadiste-1069372730.html

La nouvelle architecture sécuritaire de l’AES sera une "réponse efficace" à la menace djihadiste

Le plan d'action pour la sécurité établie par le Burkina Faso, le Mali et le Niger montre que les Africains "sortent victorieux" lorsqu'ils s'attaquent à leurs propres problèmes avec une vision sérieuse et stratégique, a déclaré à Sputnik Afrique l'analyste burkinabé Lianhoué Imhotep Bayala.Le Tchad aurait intérêt à se rapprocher de l'Alliance des États du Sahel en matière de défense, alors que la présence militaire française a été "inopérante" et que la CEDEAO s'est aussi montrée "inefficace" dans la lutte contre le terrorisme.

