La Guinée et la Sierra-Leone veulent améliorer leur interconnexion numérique

"Dans le cadre du renforcement de l'interconnexion numérique, mon homologue Madame Salima Monorma Bah, ministre de la Communication , de la Technologie et de l’Innovation de la Sierra Leone et moi, avons signé un accord-cadre visant à renforcer l'interconnexion numérique entre les deux pays. Cet accord inclut l'accord d'interconnexion des backbones de la Sierra Leone et celui de la Guinée", a Rose Pola Pricemou sur les réseaux sociaux.