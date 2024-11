https://fr.sputniknews.africa/20241123/la-frappe-du-missile-russe-orechnik-est-un-message-clair-a-loccident-selon-un-general-egyptien-1069371565.html

La frappe du missile russe Orechnik est un "message clair" à l’Occident, selon un général égyptien

La frappe du missile russe Orechnik est un "message clair" à l’Occident, selon un général égyptien

Sputnik Afrique

Hicham Al-Halabi, major général à la retraite de l'état-major égyptien de l'armée de l'air souligne que "l’Europe et les États-Unis n'ont aucun moyen... 23.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-23T12:12+0100

2024-11-23T12:12+0100

2024-11-23T12:12+0100

opinion

égypte

frappe de missile

armes hypersoniques

missiles hypersoniques

russie

ukraine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/17/1069371394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d06b751b07947b237fefed61f2ffe1e.jpg

"Les Russes pourraient utiliser des missiles non hypersoniques, c'est-à-dire ceux dont la vitesse ne dépasse pas Mach 5, mais le fait même d'utiliser des armes hypersoniques sur un théâtre de guerre qui permet l'utilisation de missiles conventionnels est un signal très clair indiquant que la Russie possède des armes hypersoniques invincibles", avance auprès de Sputnik Hicham Al-Halabi, major général à la retraite de l'état-major égyptien de l'armée de l'air."Ce message est donc double: l’avertissement non nucléaire d’une escalade conventionnelle et l’avertissement nucléaire à plus long terme selon lequel ces missiles pourraient être équipés d’armes nucléaires tactiques", ajoute le général. Orechnik ("Noisetier" en russe) a été lancé par la Russie le 21 novembre contre une usine militaire en Ukraine. Bien que ce missile balistique à moyenne portée soit capable de transporter des armes nucléaires, lors de cette frappe, une version non nucléaire a été déployée.

égypte

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, égypte, frappe de missile, armes hypersoniques, missiles hypersoniques, russie, ukraine