La Défense russe publie une vidéo de la libération d'un village dans le Donbass

La Défense russe publie une vidéo de la libération d'un village dans le Donbass

Le ministère russe de la Défense a mis en ligne une vidéo filmée dans le village de Novodmitrovka dont la libération avait été annoncée le 22 novembre. 23.11.2024, Sputnik Afrique

Des unités d'assaut du groupement russe Centre ont éliminé les forces ukrainiennes et ont érigé le drapeau russe dans le village de Novodmitrovka, a déclaré ce samedi 23 novembre le ministère russe de la Défense, vidéo à l'appui.La séquence montre des abris fortifiés et des maisons où les soldats ukrainiens se cachaient avant la libération de cette localité annoncée le 22 novembre.Selon le ministère, les commandos russes se sont approchés du village en traversant une forêt sous un feu nourri de l'artillerie et de drones d'assaut.

