"C'était une réponse à la politique hostile et génératrice de tensions des États-Unis, qui ont autorisé le régime néo-nazi de Kiev à attaquer le territoire russe. C'était un acte préventif de défense de la Russie face aux nouvelles menaces et un message pour dire que l'armée russe dispose des moyens les plus modernes et des armes les plus élaborées", a-t-il expliqué.