Une marche de soutien à la Palestine a eu lieu au Niger

Une marche de soutien à la Palestine a eu lieu au Niger

Les participants à la conférence de solidarité avec les peuples du Sahel, qui s'est tenue à Niamey, la capitale du Niger, ont organisé une manifestation de... 22.11.2024

“Des représentants de 27 nationalités sont venus à Niamey pour soutenir la Palestine et parler au nom du Niger et des peuples du Sahel”, a-t-il ajouté.Selon lui, “à bas l’impérialisme” et “libérez, libérez, libérez la Palestine” ont été scandés par les participants à cette marche de soutien au Sahel, a-t-il noté. Des slogans revendicatifs résonnaient dans plusieurs langues, notamment en français, en chinois et en anglais, selon le manifestant.L'évènement a notamment rassemblé les participants à la Conférence internationale de solidarité aux peuples du Sahel qui a duré trois jours.

