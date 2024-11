https://fr.sputniknews.africa/20241122/les-russes-ne-bluffent-pas-dit-un-homme-politique-francais--1069363775.html

"Les Russes ne bluffent pas", dit un homme politique français

François Asselineau a ainsi commenté le tir du missile balistique Orechnik contre une entreprise d'armement en Ukraine. 22.11.2024, Sputnik Afrique

Et le récent discours de Vladimir Poutine "c'est évidemment un avertissement envoyé aux Occidentaux et aux opinions publiques occidentales", a indiqué le président de l'Union populaire républicaine dans une interview à Sputnik Afrique.De plus en plus de gens ont compris "que les Russes ne bluffent pas", assure François Asselineau."Tout le monde sait que Napoléon Iᵉʳ et Adolf Hitler se sont cassé les dents sur l'ours russe."

