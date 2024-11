https://fr.sputniknews.africa/20241122/les-evenements-actuels-demontrent-le-comportement-suicidaire-et-irresponsable-de-loccident-1069351195.html

"Les événements actuels démontrent le comportement suicidaire et irresponsable de l'Occident"

"Les événements actuels démontrent le comportement suicidaire et irresponsable de l'Occident"

Sputnik Afrique

C'est ainsi que le politologue libanais Hassan Hmadeh a compris le discours de Vladimir Poutine sur l'emploi d'un nouveau missile balistique russe en Ukraine... 22.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-22T09:06+0100

2024-11-22T09:06+0100

2024-11-22T09:06+0100

opinion

occident

vladimir poutine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/15/1069340458_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_fd8d6c9ea87af28fe1b623ffec078f1b.png

Ces actes ne se limitent pas seulement au domaine des opérations militaires sur le terrain, selon lui. Il s'agit aussi des "politiques d’incitation et d’hystérie menées par l’Occident, en particulier les États-Unis, où règnent des groupes terroristes dangereux et criminels"."Le camp occidental cherche à imposer son contrôle illimité", a ajouté le publiciste.L'analyste oppose les actions "démoniaques" des hommes politiques occidentaux, qu'il qualifie de "menteurs", aux positions "responsables" d'États comme la Russie et la Chine.Et de suggérer aux Occidentaux de comprendre "que l’escalade militaire en cours contre la Russie, la plus grande puissance nucléaire, entraînera des conséquences catastrophiques, poussant le monde vers l’abîme et l’extinction de l’humanité".

https://fr.sputniknews.africa/20241122/discours-integral-du-president-russe-sur-lemploi-dun-nouveau-missile-balistique-russe-en-ukraine-1069349904.html

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, occident, vladimir poutine