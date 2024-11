https://fr.sputniknews.africa/20241122/le-tchad-a-plus-de-valeurs-communs-avec-la-russie-quavec-leurope-selon-son-ambassadeur-a-moscou-1069366809.html

Le Tchad a plus de valeurs communs avec la Russie qu'avec l'Europe, selon son ambassadeur à Moscou

Le Tchad a plus de valeurs communs avec la Russie qu'avec l'Europe, selon son ambassadeur à Moscou

Les deux pays ont de plus une image culturelle très similaire, a souligné auprès de Sputnik Afrique Mahamoud Adam Bechir en marge des Journées du cinéma... 22.11.2024, Sputnik Afrique

Cet événement a été organisé dans la capitale russe à l'approche du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Moscou et N'Djamena. Le lien entre les deux pays ne fait que se consoliser ces derniers temps avec notamment la visite du Président tchadien et Moscou en janvier dernier et le déplacement du chef de la diplomatie russe dans le pays africain en juin, souligne le diplomate. La relation est surtout profonde dans l'éducation avec des dizaines de jeunes qui sont formés en Russie, et le quota octroyé au Tchad pourrait plus que doubler pour atteindre 600 étudiants, note-t-il. De nombreux accords bilatéraux ont été signés par la Russie et le Tchad en six décennies, a pour sa part rappelé la présidente de la Maison russe au Tchad. Ils lient les deux États dans les domaines de la science, de l'économie et de la culture, a précisé Safia Ahmat Ibrahim.

