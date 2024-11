https://fr.sputniknews.africa/20241122/lafrique-est-un-marche-prometteur-pour-lavion-russe-il-114--1069365736.html

L'Afrique est un marché prometteur pour l'avion russe Il-114

L'Afrique est un marché prometteur pour l'avion russe Il-114

En dépit des sanctions occidentales affectant les exportations russes, le pays peut jouir des opportunités offertes par les marchés africain, asiatique et... 22.11.2024, Sputnik Afrique

Malgré les sanctions occidentales sur les exportations russes, le pays peut profiter des marchés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. L'avion à turbopropulseurs Il-114 y occupe "une niche bien concrète", a déclaré le ministre russe de l'Industrie et du Commerce.La capacité de ces marchés est évaluée à plus d'un millier d'avions par an. Auparavant, Anton Alikhanov avait annoncé que les premières livraisons des Il-114 étaient prévues pour avril 2026.

