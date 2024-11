https://fr.sputniknews.africa/20241122/la-russie-lancera-la-production-en-serie-de-missiles-orechnik-nouveau-garant-de-sa-souverainete-1069365822.html

La Russie lancera la production en série de missiles Orechnik, "nouveau garant de sa souveraineté"

La Russie lancera la production en série de missiles Orechnik, "nouveau garant de sa souveraineté"

La décision sur la production en série du nouveau missile balistique Orechnik, utilisé récemment dans une frappe sur l'Ukraine, a été prise, a déclaré Vladimir Poutine.

vladimir poutine

orechnik (missile)

russie

ukraine

Selon lui, la Russie élabore actuellement toute une série de missiles de courte et moyenne portée.En réunion avec les chefs de l'armée et de l'industrie militaire russe, le chef du Kremlin les a félicités pour l'essai réussi du système Orechnik.Les missiles Orechnik, lorsqu'ils sont utilisés en groupe, seront comparables à une arme stratégique, a indiqué Vladimir Poutine. Il a de nouveau souligné que les systèmes antimissiles existant sont incapables d'intercepter de tels missiles.Le Président a également qualifié le système Orechnik de "nouveau garant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Russie".

russie

ukraine

