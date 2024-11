https://fr.sputniknews.africa/20241122/il-ne-faut-pas-sous-estimer-larmee-russe-avance-un-homme-politique-francais-1069361701.html

"Il ne faut pas sous-estimer l'armée russe", avance un homme politique français

"Les militaires, les vrais, pas les politiciens véreux, comme on peut avoir en France, mais les vrais militaires, ils savent très bien que la Russie a une...

Pour le président du parti politique UPR, l'armée russe est la première du monde, "en tout cas dans certains domaines", "notamment sur les missiles hypersoniques". Et d'ajouter que Moscou dispose de 10% de plus d'ogives nucléaires que Washington. De plus, "on a affaire avec Vladimir Poutine, on a affaire à un joueur d'échecs", poursuit le politicien. Selon lui, le dirigeant russe "réfléchit avant d'agir".

