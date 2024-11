https://fr.sputniknews.africa/20241121/tucker-carlson-notre-gouvernement-est-un-etat-fasciste-1069341765.html

Tucker Carlson: "Notre gouvernement est un État fasciste"

Tucker Carlson: "Notre gouvernement est un État fasciste"

21.11.2024

"Nous sommes confrontés au plus grand mal que j'aie jamais vu dans ma vie, à savoir l'administration [Biden], qui laisse à ses successeurs un conflit mondial avec la menace d'une guerre nucléaire, en permettant à l'Ukraine, pays proxy des USA, de frapper la Russie", a déclaré le journaliste américain hier sur sa chaîne YouTube.Auparavant, il avait averti que le feu vert donné à Kiev pour frapper la Russie en profondeur avec des armes US mettait les Américains en danger mortel.Le 17 novembre, Joe Biden a autorisé, pour la première fois, Kiev à tirer des missiles ATACMS, selon le New York Times.

