L'Unesco applique une politique de deux poids deux mesures face à la mort de journalistes

Le secrétariat de l'organisation est "sous l'influence totale des pays de l'Occident collectif", déplore le délégué permanent de la Russie auprès de l'Unesco. 21.11.2024, Sputnik Afrique

Rinat Alyaoutdinov a accordé une interview à Sputnik alors que la directrice générale de l'Unesco s'apprête à présenter le rapport sur la sécurité des journalistes dans le cadre de la 34e session du Conseil intergouvernemental du Programme international pour le développement de la communication. Au cours de cette séance, la Russie compte soulever "de manière incisive et ferme" le problème de l'omission "scandaleuse" des cas de la mort ou de blessures de professionnels de presse russes, a fait savoir le représentant russe. En effet, reprenant tous les cas en 2022-2023, le document ne recense aucune mort de journalistes russes. Et ce, alors qu'ils ont été à chaque fois remontés au secrétariat, s'indigne M.Alyautdinov. L'organisation fait preuve de la même attitude quant à la sécurité des journalistes à Gaza et au Liban, pointe-t-il.

