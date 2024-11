https://fr.sputniknews.africa/20241121/lethiopie-a-mis-en-service-sa-premiere-usine-dexploitation-de-lor-depuis-1994-1069331566.html

L'Éthiopie a mis en service sa première usine d'exploitation de l'or depuis 1994

Le Premier ministre du pays a inauguré ETNO Mining, une filiale de l'entreprise norvégienne Akobo Minerals, le 20 novembre à Dima. 21.11.2024, Sputnik Afrique

L'entreprise va explorer la mine Segele, qui possède des ressources minérales indiquées de 68.000 onces, avec un potentiel pour de nouvelles découvertes d’or, selon l'agence Ecofin."Ce nouvel investissement marque une étape décisive vers une extraction efficace et de haute qualité de l’or dans un délai plus court, tout en relevant les défis posés par l’exploitation minière illégale", a déclaré Abiy Ahmed.Il a rappelé qu'au cours des trois dernières décennies, la ville de Dima s’était essentiellement consacrée à l’extraction artisanale et traditionnelle de l’or, "ce qui s’est souvent traduit par des pertes considérables".

