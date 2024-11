https://fr.sputniknews.africa/20241121/les-etats-unis-ne-soutiennent-la-paix-que-si-elle-sert-sa-politique-imperialiste-1069346726.html

Les États-Unis "ne soutiennent la paix" que si elle sert sa politique impérialiste

C'est le secrétaire général du Parti communiste du Kenya Booker Omole qui a fait cette déclaration dans un entretien accordé à Sputnik Afrique. 21.11.2024, Sputnik Afrique

Booker Omole souligne que les "jeux de guerre dans le Pacifique" ainsi que "la rhétorique contre le gouvernement iranien" témoignent du fait que "l’impérialisme US est en déclin et entre dans une phase très désespérée et dangereuse".

