Le veto russe à la résolution de Londres au CS de l'Onu, "message fort de solidarité" avec le Soudan

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik l'ambassadeur du pays à Moscou, Mohammed Sirrag. 21.11.2024, Sputnik Afrique

La résolution du Conseil de sécurité sur le conflit en cours au Soudan, rédigée par le Royaume-Uni et la Sierra Leone, a été bloquée par la Russie lundi 18 novembre.Les clauses de la résolution étaient trop prescriptives et ne s'attaquaient pas aux causes profondes du conflit, en particulier le soutien régional continu aux Forces de soutien rapide (RSF), des formations paramilitaires, a poursuivi le diplomate.L'accent de la résolution aurait dû être mis sur la pleine mise en œuvre de l'accord de Djeddah, signé en 2023, qui exige le retrait des RSF des zones civiles, selon lui.

