Le loup d’Éthiopie, premier grand carnivore documenté se nourrissant de nectar

La recherche de nectar par ce prédateur pourrait contribuer à la pollinisation de la fleur de Kniphofia foliosa, une plante herbacée endémique d'Éthiopie... 21.11.2024, Sputnik Afrique

Les fleurs du genre Kniphofia produisent de grandes quantités de nectar, ce qui attire une variété d’oiseaux et d’insectes pollinisateurs, indique l'étude.Les chercheurs ont observé ses animaux en train de lécher les inflorescences de cette fleur, visitant jusqu'à 30 à la fois. Après, on pouvait clairement voir du pollen déposé sur le museau du loup. Ce comportement peut représenter un cas rare d'interaction potentielle plante-pollinisateur impliquant un grand carnivore.Le loup d’Éthiopie, appelé aussi le loup d’Abyssinie, est l'une des espèces de canidé sauvage les plus rares au monde, en voie de disparition. On le trouve uniquement dans les hautes terres éthiopiennes.Ses principales proies sont les rats-taupes africains, mais il se nourrit aussi d'autres espèces de rats et de lièvres, occasionnellement d'oisons et d'œufs.

