https://fr.sputniknews.africa/20241121/le-burkina-gele-les-avoirs-de-lex-president-damiba-1069337193.html

Le Burkina gèle les avoirs de l'ex-Président Damiba

Le Burkina gèle les avoirs de l'ex-Président Damiba

Sputnik Afrique

Le Burkina gèle les biens de l'ex-Président Damiba radié récemment de l'armée et ceux de plus de 100 personnalités, selon un arrêté émis par le ministre de... 21.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-21T14:45+0100

2024-11-21T14:45+0100

2024-11-21T14:45+0100

burkina faso

paul-henri sandaogo damiba

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/06/1069065550_54:0:907:480_1920x0_80_0_0_0761e3f1685a8d38519bd3847ae81f61.jpg

Les autorités burkinabè ont gelé les biens de plus de 100 personnalités dont l'ex-Président Damiba, précédemment radié de l'armée.Ces personnes sont accusées de participation à des actes terroristes ou leur financement.Dans un arrêté émis par le ministre de l'Économie le 19 novembre figurent également:Le document inclut également deux entreprises et des groupes armés terroristes actifs dans le pays.Les sanctions sont prévues pour une durée de six mois, avec possibilité de renouvellement.

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, paul-henri sandaogo damiba