Le Burkina avance vers la souveraineté alimentaire avec la nationalisation de deux entreprises

La première, SOPROLAIT-SA, "ne dispose toujours pas d’une unité de production de lait" malgré une importante subvention dont elle a bénéficié, constate le... 21.11.2024, Sputnik Afrique

Après la nationalisation, l’État va créer une nouvelle société dénommée FASO KOSAM. En plus de "produire du lait et des produits laitiers sous toutes les formes", celle-ci sera chargée de:La deuxième entreprise, SOFAB, fabrique des aliments pour bétail. Elle est confrontée à des difficultés majeures, dont: La société FASO GUULGO créée à sa place permettra de "stabiliser la filière d’aliments pour bétail, un secteur crucial pour le développement de l’élevage et la sécurité alimentaire nationale", selon le cabinet des ministres.

