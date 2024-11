https://fr.sputniknews.africa/20241121/huit-pays-de-la-corne-de-lafrique-courent-le-risque-dinondations-imminentes-1069336577.html

Huit pays de la Corne de l’Afrique courent le risque d’inondations imminentes

Des précipitations exceptionnellement fortes sont attendues dans la région dans huit pays de la Corne de l'Afrique, selon le Centre d'Application et de...

Les habitants d'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, de la Somalie, d’Éthiopie et du Soudan du Sud ont été mis en garde par le ICPAC.Plus de 200 mm de précipitations et des températures supérieures à la moyenne sont attendues, précise l'institution.Auparavant, lors de la COP29, le ministre tchadien de l’Environnement avait appelé à la mise en place d'un financement spécial pour les pays sujets aux conflits et aux intempéries dévastatrices dues au changement climatique.

