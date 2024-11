https://fr.sputniknews.africa/20241121/face-a-une-famine-qui-ne-semble-pas-reculer-que-fait-lonu-1069335619.html

Face à une famine qui ne semble pas reculer, que fait l'Onu?

Face à une famine qui ne semble pas reculer, que fait l'Onu?

C'est à travers la FAO, leur agence en charge de l’alimentation et de l’agriculture, que les Nations unies cherchent à aider les 750 millions de personnes... 21.11.2024, Sputnik Afrique

Sur place, l'organisation travaille avec des partenaires locaux, poursuit Oleg Kobiakov. L'agence onusienne met en place des mesures de sécurité "pour protéger le personnel et les ressources, et utiliser des corridors humanitaires pour acheminer de l'aide", ajoute le responsable. En outre, la FAO a adopté plusieurs programmes d'urgence. Elle vise à fournir des semences et des outils agricoles aux populations affectées, ainsi qu'à dispenser des formations.

