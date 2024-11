https://fr.sputniknews.africa/20241121/des-mercenaires-venant-de-france-ont-fusille-des-civils-a-selidovo-en-rpd-selon-un-temoin--1069336289.html

Des mercenaires venant de France ont fusillé des civils à Selidovo, en RPD, selon un témoin

"Lorsque les Ukrainiens se retiraient, ils entraient dans les maisons, défonçaient les portes des appartements, fusillaient les civils qui s'y trouvaient", a... 21.11.2024, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

mercenaires

france

russie

conflit ukrainien

ukraine

Ces hommes avaient pour tâche de fusiller les civils, en déduit le témoin. Il y avait des Ukrainiens et des Français, selon lui.Le ministère russe de la Défense a annoncé la prise de la ville de Selidovo le 29 octobre. Elle est située à environ 40 kilomètres au nord-ouest de Donetsk et revêt une grande importance stratégique. Les forces armées ukrainiennes y possédaient l'une des plus grandes zones fortifiées.

france

russie

ukraine

mercenaires, france, russie, conflit ukrainien, ukraine