Certains missiles ATACMS promis par les États-Unis à Kiev ne sont pas utilisables depuis 2015

Pour les restaurer, il a fallu d'importants investissements financiers, témoignent les documents budgétaires du Pentagone analysés par Sputnik. 21.11.2024, Sputnik Afrique

Selon les rapports, l'armée US a dépensé 30,1 millions de dollars au cours de l'année fiscale 2016 pour prolonger de dix ans la durée de vie de 10 missiles. Toutefois, ces missiles seront hors service d'ici 2025. Entre 2016 et 2021, le département de la Défense a dépensé 1,22 milliard de dollars pour moderniser 1.075 ATACMS. De plus, 240 missiles ont été achetés en 2020. Washington disposait d'un total de 1.575 missiles en mars 2023. Au fur et à mesure de l'obsolescence des ATACMS, l'armée les remplace par les Precision Strike Missiles (PrSM), plus modernes. Selon les documents du Pentagone, 152 missiles PrSM ont été achetés en 2023-2024, alors que l'acquisition de 230 autres est prévue pour 2025. En fournissant des ATACMS à l'Ukraine, Washington a la possibilité de faire écouler ses stocks de missiles vieillissants et moderniser son arsenal.

