Sommet des BRICS à Kazan: "Un nouvel ordre mondial futur est en train de se construire"

"Le sommet de Kazan s'est tenu à un tournant de l'histoire, avec de nouvelles puissances qui ont une voix plus forte dans les affaires mondiales", a déclaré... 20.11.2024, Sputnik Afrique

Selon lui, le phénomène des BRICS résonne plus fort chaque année. Enfin, les résultats du sommet du G20 à Rio représentent "une nouvelle preuve que la coordination entre les pays des BRICS est plus forte que jamais".De son côté, le co-organisateur du mouvement indien Swadeshi Jagaran Manch a estimé que le sommet du groupe avait eu pour objectif "de briser l'hégémonie". C'est ce qui reflète les aspirations de New Delhi, selon lui."Le point de vue de l'Inde sur le monde est très clair: nous pensons qu'il doit y avoir une coopération et non une hégémonie, nous devons faire de ce monde un meilleur endroit où vivre", a noté Ashwani Mahajan.

