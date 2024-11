https://fr.sputniknews.africa/20241120/se-connaitre-echanger-un-participant-au-forum-panrusse-des-nouveaux-medias-souligne-ses-avantages-1069325780.html

Se connaître, échanger: un participant au Forum panrusse des nouveaux médias souligne ses avantages

Sputnik Afrique

Le directeur de DrafTV encourage la tenue de ce genre d'événements car ils aident à travailler, explique-t-il à Sputnik Afrique. 20.11.2024, Sputnik Afrique

Christian Munene espère également que les résolutions prises lors de cette édition seront mises en pratique car le résultat semble prometteur. L'événement a eu lieu à Moscou les 18 et 19 novembre et a réuni plus de 1.000 participants. Les séances plénières et les ateliers ont été consacrés au développement des médias sociaux, aux blogs et à la formation de nouveaux journalistes.

