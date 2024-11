https://fr.sputniknews.africa/20241120/multipolarite-ceux-qui-ont-ete-oublies-deviennent-les-acteurs-principaux-1069313708.html

Multipolarité: Ceux qui ont été "oubliés", deviennent "les acteurs principaux"

Multipolarité: Ceux qui ont été "oubliés", deviennent "les acteurs principaux", a estimé ce 20 novembre le philosophe russe Alexandre Douguine lors d'une table...

Et d'ajouter que "c'est une caractéristique absolument nouvelle de la multipolarité".En outre, "chaque civilisation devrait promouvoir son propre récit. Si l'on démarre ainsi, nous pourrions ensuite discuter de la transformation financière et établir un système de coopération mutuelle", a conclut M.Douguine.L'événement en question a été organisé en Inde et porte sur le sujet "Le potentiel des pays des BRICS: l’expansion du développement humanitaire, politique, commercial et économique comme moteur de la création d’un nouvel ordre mondial".

2024

