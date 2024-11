https://fr.sputniknews.africa/20241120/leurope-nest-plus-une-terre-de-liberte-constate-un-politologue-francais--1069325450.html

"L'Europe n'est plus une terre de liberté", constate un politologue français

Les voix dissidentes n'y sont plus tolérées, explique à Sputnik Afrique Emmanuel Leroy, en marge du forum Dialogue sur les fausses nouvelles 2.0. organisé à... 20.11.2024, Sputnik Afrique

Pour se faire entendre, ces voix peuvent utiliser des réseaux sociaux, préconise-t-il. "Conçus au départ pour accentuer la propagande occidentale", ils remplacent de plus en plus les médias principaux occidentaux "qui n'ont plus du tout le même impact", explique l'expert. Concernant le forum dans la capitale russe, M.Leroy le considère comme l'"une des meilleures initiatives qui ait été lancée aujourd'hui". Il met en avant une "architecture d'experts" qui "pourrait faire un travail d'analyse et de démontage des mensonges occidentaux".

