C'est notamment le fait que Vladimir Poutine est devenu Président (en 2000, ndlr) et que la Russie a commencé à construire un monde multipolaire, a expliqué Dmitri Kisselev, lors d'une table ronde des médias russes et indiens 🇷🇺🇮🇳, organisée par Sputnik.Selon M.Kisselev, les BRICS sont réunis par l'engagement en faveur de la paix, des valeurs traditionnelles et de l'accord visant à promouvoir l'harmonie dans les relations internationales.En plus de cela, la Russie permet aux pays du Sud de développer des économies viables, alors que les États-Unis demandent aux autres pays de payer pour les parapluies de sécurité qu'ils fournissent, la Russie n'a jamais demandé cela. L'événement porte sur le sujet "Le potentiel des pays des BRICS: l’expansion du développement humanitaire, politique, commercial et économique comme moteur de la création d’un nouvel ordre mondial".

