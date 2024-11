https://fr.sputniknews.africa/20241120/le-monde-tire-des-lecons-des-sanctions-antirusses-sur-la-maniere-de-proteger-leur-avenir-1069311934.html

"Le monde tire des leçons des sanctions antirusses sur la manière de protéger leur avenir"

"Le monde tire des leçons des sanctions antirusses sur la manière de protéger leur avenir"

Sputnik Afrique

Tel est l'avis exprimé par l'ex-secrétaire indien aux Affaires étrangères Kanwal Sibal lors d'une table ronde des médias russes et indiens

Ils ont notamment sanctionné 19 entreprises indiennes pour transfert de technologie avec la Russie. Or, c'est une violation de leur propre loi car ils ne peuvent les imposer qu'aux ressortissants américains, a-t-il ajouté.Les pays du Sud global veulent se rebeller contre l'hégémonie occidentale, a encore affirmé le diplomate à la retraite. Les BRICS leur offrent une plateforme pour créer une manière alternative de gouverner le monde et faire pression pour réformer les institutions mondiales, selon lui.La politique occidentale de deux poids deux mesures, son ingérence dans les affaires d'autres États est un problème qui préoccupe grandement le Sud global, a en outre indiqué M. Sibal. L'Onu s'est avérée inefficace à cet égard, estime-t-il."L'Occident contrôle les discours et l'ordre mondial de l'information", a de plus indiqué Kanwal Sibal. L'Inde dépend également des journaux américains et il ne sera pas facile de changer cela, a-t-il précisé.

