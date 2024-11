https://fr.sputniknews.africa/20241120/le-ixe-forum-des-jeunes-scientifiques-des-pays-des-brics-souvrira-bientot-en-russie-1069322889.html

Le IXe Forum des jeunes scientifiques des pays des BRICS s'ouvrira bientôt en Russie

Le IXe Forum des jeunes scientifiques des pays des BRICS s'ouvrira bientôt en Russie

Sputnik Afrique

L'événement se tiendra du 25 au 29 novembre à Sirius, près de Sotchi, sur le littoral de la mer Noire. Il déterminera entre autres les gagnants du VIIe... 20.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-20T17:17+0100

2024-11-20T17:17+0100

2024-11-20T17:17+0100

fondation roscongress

russie

jeunes

brics

chercheurs

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/14/1069322588_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_4c43b507a974ffed36370049a56837e8.jpg

Le Forum des jeunes scientifiques vise à:L'événement réunira plus de 170 chercheurs de talent.Le forum annuel est organisé cette année par la Russie, présidente des BRICS en 2024.Il englobe quatre domaines thématiques:En marge du Forum, une série d'entrevues de prospective aura lieu avec des entreprises russes de premier plan opérant sur le marché international. Les leaders du marché russe partageront leur vision de l'avenir et du développement technologique.Au programme également, le VIIe Concours des jeunes innovateurs des pays des BRICS. L'objectif en est d'identifier les meilleurs projets de recherche et d'innovation qui apporteront une contribution significative au développement de la science et de l'économie mondiales.Cette année, les candidatures ont été sélectionnées dans cinq domaines:Les gagnants du concours seront annoncés le 28 novembre.Le IVe Congrès des jeunes scientifiques sera quant à lui consacré au renforcement de la coopération scientifique, technologique et éducative des BRICS. Des discussions seront consacrées au rôle des BRICS dans la formation d'un ordre mondial multipolaire et à la recherche de nouveaux outils pour renforcer les contacts internationaux.La Fondation Roscongress est l'opérateur des événements se tenant sous la présidence russe des BRICS.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

fondation roscongress, russie, jeunes, brics, chercheurs