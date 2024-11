Selon M. Balalou, l'unité a pu extraire 38 AK-47, huit lance-roquettes et 1.788 munitions de gros calibre, enterrés en 2020 par des hommes armés.M. Balalou a indiqué que l'opération se poursuivrait à Bangui et dans certaines villes de provinces en RCA.

Centrafrique: une importante quantité d'armes et de munitions déterrée à Bangui

Plusieurs armes légères et lourdes ainsi que plus de 1.000 munitions ont été déterrées au cours d'une opération lancée la semaine dernière par l'unité du Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement (DDRR) à Bangui, a annoncé, mardi, le porte-parole du Gouvernement, Maxime Balalou.