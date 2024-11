https://fr.sputniknews.africa/20241120/avec-qui-les-africains-preferent-ils-cooperer-1069317785.html

Avec qui les Africains préférent-ils coopérer?

Avec qui les Africains préférent-ils coopérer?

Sputnik Afrique

Retrouvez dans cette infographie de Sputnik les partenaires commerciaux préférés des entreprises du continent et les raisons de tels choix. 20.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-20T13:27+0100

2024-11-20T13:27+0100

2024-11-20T13:27+0100

infographies

afrique

commerce

zone de libre-échange continentale africaine (zlecaf)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/14/1069315590_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1b5cc96c9271817a35e745034b52ac7d.png

Les entreprises du continent plébiscitent leur région (37%) et l'Asie (20%). Pour 20% d’entre elles, il n'y a "pas de préférence". Parmi les favoris commerciaux, on retrouve la Namibie, la Tanzanie et l'Angola.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, commerce, zone de libre-échange continentale africaine (zlecaf), инфографика