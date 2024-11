https://fr.sputniknews.africa/20241119/rossiya-segodnya-dont-fait-partie-sputnik-pointe-la-violation-des-droits-des-journalistes-russes-1069309855.html

Rossiya Segodnya dont fait partie Sputnik pointe la violation des droits des journalistes russes

Le groupe a adressé une lettre à la directrice générale de l'Unesco, lui demandant de cesser de taire de tels faits. 19.11.2024, Sputnik Afrique

Le message fait suite au projet de rapport de l'organisation sur la sécurité des journalistes. Ce document omet de mentionner un certain nombre de décès et de blessures de professionnels de la presse russes dans l'exercice de leur métier, s'indigne le courriel. Ainsi, rien n'est dit sur la mort du correspondant de guerre de Sputnik, Rostislav Jouravlev, mort en juillet 2023 dans la région de Zaporojié dans une frappe ukrainienne portée avec des armes à sous-munitions. Le groupe note également que le projet de rapport n'inclut pas les nombreux cas de persécution et de violations des droits des journalistes de Rossiya Segodnya travaillant dans des pays occidentaux. Parmi ces abus, le refus de délivrance de visas, le refus d'accréditation à des événements et des sommets sans explication, voire des cas d'intimidation et de menaces. Plus tôt, plusieurs médias russes ont réagi au document rédigé par Audrey Azoulay en condamnant l'absence des statistiques concernant les journalistes russes.

