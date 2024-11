https://fr.sputniknews.africa/20241119/les-relations-strategiques-russo-chinoises-sont-a-un-niveau-de-developpement-sans-precedent-1069293299.html

Les relations stratégiques russo-chinoises sont à un niveau de développement sans précédent

Les relations stratégiques russo-chinoises sont à un niveau de développement sans précédent

Sputnik Afrique

Les relations stratégiques entre la Russie et la Chine se trouvent à un niveau de développement sans précédent, a déclaré le 18 novembre Sergueï Lavrov lors... 19.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-19T06:57+0100

2024-11-19T06:57+0100

2024-11-19T06:57+0100

russie

chine

sergueï lavrov

wang yi

coopération

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/13/1069293133_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_227fac65044fe28413e06cf5fdab7cd9.jpg

Le modèle de cette coopération égale et mutuellement bénéfique entre deux grandes puissances est attrayant pour d’autres États partageant les mêmes idées, a souligné le ministre russe des Affaires étrangères.C'est ce que l'on peut voir à travers l'activité des BRICS, a-t-il ajouté.De son côté, Wang Yi a fait valoir que Xi Jinping et Vladimir Poutine avaient jeté les bases de la prochaine étape des relations stratégiques, lors de leur récente rencontre au sommet des BRICS à Kazan, en octobre.Cette année, la coopération russo-chinoise a surmonté les défis et obtenu de nouveaux résultats, a conclu le chef de la diplomatie chinoise.

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, chine, sergueï lavrov, wang yi, coopération