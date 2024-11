https://fr.sputniknews.africa/20241119/les-jeux-militaires-africains-souvrent-a-abuja-1069301882.html

Les Jeux militaires africains s'ouvrent à Abuja

Les Jeux militaires africains s'ouvrent à Abuja

Sputnik Afrique

La deuxième édition, AMGA 2024, a débuté dans la capitale nigériane le 18 novembre 2024. 19.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-19T13:14+0100

2024-11-19T13:14+0100

2024-11-19T13:14+0100

nigeria

afrique subsaharienne

jeu

sport

armée

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/13/1069301582_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_7429eb5b8da1880ac269446df8b58d6e.jpg

Elle réunit plus de 2.000 athlètes provenant de 44 pays. Pendant presque deux semaines, ils vont concourir dans 19 disciplines sportives, dont le football, le basketball, le volleyball, l'athlétisme, le cyclisme, l'escrime et la boxe. C'est le stade national MKO Abiola qui va accueillir la plupart des épreuves et les finales dans certains sports. En attendant la cérémonie d'ouverture programmée pour le 20 novembre et qui promet d'être haute en couleurs, la fanfare répète pour son défilé.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nigeria, afrique subsaharienne, jeu, sport, armée