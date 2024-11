https://fr.sputniknews.africa/20241119/le-systeme-de-gouvernance-mondiale-doit-etre-reforme-selon-le-president-sud-africain-1069295949.html

Le système de gouvernance mondiale doit être réformé, selon le Président sud-africain

Le système de gouvernance mondiale doit être réformé, selon le Président sud-africain

Sputnik Afrique

"La réforme des institutions de gouvernance mondiale est plus urgente que jamais", a déclaré Cyril Ramaphosa lors du sommet d'ouverture du G20. 19.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-19T09:39+0100

2024-11-19T09:39+0100

2024-11-19T09:39+0100

onu

cyril ramaphosa

international

g20

afrique du sud

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/17/1068832245_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_da98f0984fb0b799a51501264e0a9592.jpg

Cependant, l’Onu doit rester au cœur de ce système, "un élément central du multilatéralisme", a-t-il souligné.Le monde contemporain est confronté à de nombreux défis qui constituent une menace pour sa sécurité et ses principes de justice, a souligné M. Ramaphosa.Pour y faire face, le monde a "besoin d'un multilatéralisme plus fort et d'un engagement renouvelé envers les buts et principes de la Charte de l'Onu".Il faut aussi réformer les mécanismes multilatéraux. "Ces institutions doivent être inclusives et représentatives", a ajouté le Président sud-africain.Le sommet du G20, avec la participation des dirigeants des pays du G20 et des pays invités par le Brésil, a lieu à Rio de Janeiro les 18 et 19 novembre. Selon la partie brésilienne, 42 pays y participent. La Russie en fait partie.

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

onu, cyril ramaphosa, international, g20, afrique du sud