La RDC compte presque tripler son taux d'électrification d’ici 2030

La RDC compte presque tripler son taux d'électrification d’ici 2030

Le gouvernement vise à augmenter le taux actuel d’accès à l’électricité de 21,5% à 62,5% en 5 ans. 19.11.2024, Sputnik Afrique

Ce but devrait être atteint en améliorant le rythme annuel de 1% actuel à 6%. Kinshasa prévoit de mobiliser un investissement total de 36 milliards de dollars, dont 16,5 milliards viendraient du secteur public et 19,5 milliards du secteur privé. Ce montant prend en compte la mise en œuvre des infrastructures de production et les réseaux associés de transport de l’énergie électrique. Il est également prévu d'améliorer l'accès à une cuisson propre, en haussant le rythme annuel de 1% actuel à 6% par an et en mobilisant 18,66 millions de dollars. Le projet intitulé Compact Energétique National a été présenté au Conseil des ministres le 8 novembre par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité.

