https://fr.sputniknews.africa/20241118/sputnik-dit-la-verite-pas-comme-les-medias-occidentaux-selon-une-creatrice-de-mode-nigeriane-1069290128.html

"Sputnik dit la vérité, pas comme les médias occidentaux", selon une créatrice de mode nigériane

"Sputnik dit la vérité, pas comme les médias occidentaux", selon une créatrice de mode nigériane

Sputnik Afrique

Les médias russes comme Sputnik n'édulcorent pas la réalité, contrairement aux médias occidentaux, mais disent la vérité pleine et entière, a déclaré à Sputnik... 18.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-18T19:25+0100

2024-11-18T19:25+0100

2024-11-18T19:25+0100

international

médias

sputnik

médias étrangers

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/01/1062473996_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_e917bc00478c1373b80fcdc4c9776a2c.jpg

Les médias occidentaux "racontent ce qu'ils veulent" et ne disent pas vraiment la vérité, alors que Sputnik et d'autres médias russes "disent les choses telles qu'elles sont", a affirmé à Sputnik Afrique Priscilla Suchillia Best, fondatrice et directrice créative de la marque de mode nigériane Suchille.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, médias, sputnik, médias étrangers